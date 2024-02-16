ФИФА обновила рейтинг национальных сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. Сборная Туркменистана осталась на 141-й позиции.

Действующим главным тренером туркменской национальной команды с января 2023 года является Мерген Оразов. Наивысшее место в рейтинге ФИФА сборная Туркменистана занимала в апреле 2004 года – 86 место.

Отметим, среди футбольных сборных стран Центральной Азии выше всех в рейтинге находится команда Ирана (20), следом идут Узбекистан (66), Таджикистан (99), Казахстан (100), Кыргызстан (104) и Афганистан (158).

Как сообщалось ранее, сборная Туркменистана 14 марта проведет товарищескую встречу со сборной Казахстана. Матч состоится в рамках учебно-тренировочных сборов команд в ОАЭ.

Ближайшие официальные матчи национальной сборной Туркменистана состоятся в марте 2024 года – это будут игры отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу против команды Ирана.

21 марта подопечные Мергена Оразова сыграют на выезде в Тегеране, а ответная встреча в Ашхабаде пройдет 26 марта.