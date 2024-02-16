Туркменские арбитры обслужили товарищеский матч «Краснодара» и «Астаны» в ОАЭ

Бригада арбитров из Туркменистана во главе с Алибеком Сапаевым провела товарищеский матч между российским «Краснодаром» и казахстанской «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби.

В качестве ассистентов вместе с Сапаевым матч обслуживали Пальван Пальванов и Бабаназар Хакназаров. Резервными судьями были Ресул Маммедов и Юсуп Джумамурадов.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Астаны».

Ранее 13 туркменских арбитров ФИФА международного уровня и 2 инструктора, входящие в число кандидатов на обслуживание матчей Высшей лиги Туркменистана в 2024 году, отправились на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ. Сборы продлятся до 24 февраля.

В ходе тренировок и консультаций туркменские специалисты получат возможность судить товарищеские матчи команд, проводящих сборы в Абу-Даби. Это позволит повысить их квалификацию.

Тренировочный курс включает физическую подготовку, занятия в тренажерном зале, теорию и практику судейства. Всё это имеет большое значение для совершенствования туркменских арбитров и обеспечения высокого уровня их подготовки.