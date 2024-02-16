Туркменистан и Пакистан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев встретился с постпредом Пакистана в РФ Мухаммадом Халидом Джамали.

Как сообщает издание CentralAsia.news, стороны обсудили перспективы укрепления и углубления двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Дипломаты также отметили, что отношения Туркменистана и Пакистана основываются на основе принципов дружбы, сотрудничества и взаимного уважения.

Напомним, в январе текущего года в Исламабаде состоялась презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины».