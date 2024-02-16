Специалисты Туркменистана изучают в Токио передовые статистические методы

Представители Государственного комитета Туркменистана по статистике приняли участие в семинарах по статистическим методам, которые прошли в Токио с 5 по 15 февраля и были организованы Японским агентством международного сотрудничества (JICA), сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В рамках семинара туркменские и японские специалисты обсудили формирование таблиц ресурсов и использования, а также дальнейшее преобразование этих данных.

Участники выступили с презентациями на тему совершенствования национальных статистических систем и повышения качества макроэкономических показателей.