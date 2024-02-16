Посол Туркменистана пригласил Arab News осветить 300-летие Махтумкули Фраги

Посол Туркменистана в Саудовской Аравии Оразмухаммет Чарыев встретился с заместителем главного редактора газеты Arab News Нур Нугали, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в информационной сфере и возможности освещения развития туркмено-саудовских отношений.

В ходе встречи туркменский дипломат также представил первую книгу Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины». Кроме того, посол отметил, что 2024 год в Туркменистане объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в честь 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского мыслителя и поэта.

В связи с этим представители Arab News получили приглашение принять участие в ряде культурных и научных мероприятий международного уровня, которые пройдут в Туркменистане в рамках празднования юбилея Махтумкули Фраги.