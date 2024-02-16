Посол Туркменистана и глава Союза писателей Узбекистана обсудили празднование 300-летия Махтумкули Фраги

Посол Туркменистана в Узбекистане Шадурды Мередов встретился с председателем Союза писателей Республики Узбекистан Сирожиддином Саидовым, с которым обсудил мероприятия по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Стороны отметили высокий уровень отношений между странами в сфере культуры, образования и науки. Подчеркнуто, что в укреплении связей особую роль играет литература, в частности, творчество Махтумкули Фраги, которое является мостом дружбы между народами.

В связи с празднованием 300-летия выдающегося классика в Туркменистане 2024 год объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», а ТЮРКСОЙ объявила его «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги». На встрече обсуждались совместные мероприятия в рамках празднования этого события на высоком уровне.