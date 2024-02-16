Новая победа юного туркменского музыканта

Эзиз Гарягдыев, воспитанник Специальной музыкальной школы-интернат при Туркменской национальной консерватории в очередной раз успешно выступил в международном конкурсе.

На этот раз он стал лауреатом 3-й степени VIII Международного конкурса искусств «Восход» в номинации «Инструментальное исполнительство. Духовые инструменты. Гобой. Соло». Номинация проходила среди участников в возрасте от 11 до 13 лет.

Эзиз добился заметных результатов, будучи учеником педагога Ахмата Чарыевича Абаева. Благодаря педагогу юный музыкант очень увлекся инструментом и не устает совершенствоваться.

В роли концертмейстера выступила Диана Олеговна Мелькумова.

Конкурс проводился в начале февраля в Санкт-Петербурге под эгидой Российской лиги творческих инициатив «Вперед! К успеху!».

Напомним, ранее Эзиз завоевал 3 место в IX Всероссийском конкурсе инструментального исполнительства среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств «Музыкальный марафон», который также проходил в Санкт-Петербурге.