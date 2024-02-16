Наследница миллиардного состояния BASF раздаст 25 млн евро

32-летняя Марлен Энгельхорн из Австрии, унаследовавшая многомиллионное состояние, решила раздать большую часть денег на благотворительность, пишет Mail.ru со ссылкой на The Washington Post.

Единственная наследница семьи Энгельхорнов, основателей химического концерна BASF, Марлен получила в наследство от своей бабушки 25 миллионов евро.

Девушка, известная своей позицией за налоговую справедливость, не хочет, чтобы эти деньги просто лежали в наследном фонде.

Вместо этого она создала в Австрии гражданский совет, который будет решать, как распределить эти средства. Совет будет состоять из 50 человек, случайно выбранных из числа граждан Австрии старше 16 лет.

Члены совета получат компенсацию за участие в обсуждении, которое будет проходить с марта по июнь 2024 года в Зальцбурге.

90% наследства будет распределено по предложениям, разработанными членами совета. Марлен Энгельхорн не будет участвовать в обсуждении и не станет влиять на решение совета.

Стоит, отметить, что Марлен является соучредителем международной организации «Миллионеры для человечества» (Millionaires for Humanity), которая выступает за введение налога на богатство.

К слову, общее состояние семьи Энгельхорн Forbes оценивает в 4,2 миллиарда долларов.