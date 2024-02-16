Защитник сборной Туркменистана Джумаев прокомментировал свой переход в белорусский «Витебск»

Защитник сборной Туркменистана Вепа Джумаев впервые дал интервью пресс-службе «Витебска» после перехода в клуб из «Энергетика-БГУ», передает корреспондент Turkmenportal.

Джумаев отметил, что не раздумывал, когда ему предложили перейти в «Витебск». По его словам, клуб обладает отличной инфраструктурой, болельщиками и расположен в красивом городе.

Футболист вспомнил о своих первых шагах в футболе. В детстве играл за молодежные клубы «Арвана» и «Бургут». В 17 лет Джумаев подписал контракт с ашхабадским «Копетдагом», а дебютировал в матче Кубка Туркменистана против «Мерва».

Два года Джумаев провел в гомельском «Локомотиве». По его словам, это был отличный период в карьере. Именно там началась его футбольная жизнь в Беларуси. Первый гол в чемпионате страны Джумаев забил в ворота «Лиды».

Прошлый сезон защитник отыграл за «Энергетик-БГУ». Команда смогла избежать прямого вылета в Первую лигу лишь в последних турах. Джумаев отметил, что в стыковых матчах с «Витебском» они ощущали огромную ответственность, поскольку это был последний шанс остаться в Высшей лиге.

В новом сезоне защитник намерен продолжать прогрессировать и помочь «Витебску» занять как можно более высокое место в таблице.