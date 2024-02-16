В Казани прошла встреча по случаю 300-летия туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета (КФУ) состоялась встреча, посвященная 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает Генеральное консульство Туркменистана в Казани.

В мероприятии приняли участие Генеральный консул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев, Проректор КФУ по международной деятельности Тимирхан Алишев, руководители национально-культурных организаций Татарстана, студенты и преподаватели.

Выступая на мероприятии Гараев отметил, что 2024 год в Туркменистане объявлен Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в ознаменование 300-летнего юбилея классика туркменской литературы. Он напомнил, что творчество Фраги получило международное признание – его произведения внесены ЮНЕСКО в реестр «Память мира».

Выступающие подчеркивали гуманистический пафос поэзии Махтумкули, призывающей к милосердию, дружбе между народами и приобретению знаний. Они привели строки из его известных стихотворений, посвященных этим темам.

В заключение мероприятия его участники отметили важность изучения богатого литературного наследия Махтумкули Фраги для укрепления культурных связей между Туркменистаном и Татарстаном.