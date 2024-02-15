Туркменистан принял участие в ежегодных парламентских слушаниях Межпарламентского союза

Делегация парламентариев из Туркменистана 8 февраля приняла участие в ежегодных парламентских слушаниях Межпарламентского союза, которые прошли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Мероприятие было посвящено теме «Прекращение конфликтов: рецепты мирного будущего», пишет издание Centralasia.news.

В своих выступлениях президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис и президент Межпарламентского союза Тулия Аксон подчеркнули важность поиска путей предотвращения и разрешения конфликтов с помощью парламентской дипломатии. Особое внимание было уделено роли национальных парламентов в продвижении мира и подотчетности правительств.

В мероприятии приняли участие более 300 парламентариев и экспертов со всего мира. Обсуждались глобальные вызовы миру и безопасности, а также вклад парламентариев в разработку Пакта о будущем и создание сети по миростроительству.

9 февраля делегация из Туркменистана выступила в рамках сегмента «Новые угрозы миру и технологиям». В своем заявлении делегация представила практические инициативы Туркменистана по укреплению мира и доверия на глобальном и региональном уровнях, в том числе посредством межпарламентской дипломатии.

В частности, были освещены итоги Международного года диалога, деятельность Группы друзей нейтралитета и практические шаги по укреплению Зоны мира и сотрудничества в Центральной Азии.