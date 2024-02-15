Туркменистан и США обсудили планы по расширению экономического партнерства

В Вашингтоне состоялась встреча делегации Туркменистана во главе с послом страны в США Мередом Оразовым с руководством Делового совета «Туркменистан – США», сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны обсудили планы по диверсификации двусторонних экономических отношений и организации визита представительной американской бизнес-делегации в Туркменистан в этом году.

Посол Туркменистана в США и заведующий отделом стран Америки МИД Туркменистана посол Ч.Атаев провели переговоры с исполнительным директором Делового совета Эриком Стюартом и представителями крупнейших американских компаний – John Deere, Case New Holland, Boeing, Exxon Mobil, General Electric, Climate Compass, Zeppelin, UGT Renewable, Caterpillar, Oxbow, Honeywell и Palo Alto Networks.

Обсуждались инвестиционное, финансово-банковское, сельскохозяйственное, нефтегазовое, транспортно-логистическое и технологическое сотрудничество.

Эрик Стюарт отметил, что отношения между странами вышли на новый уровень. Присоединение Туркменистана к международному соглашению по сокращению выбросов метана, в свою очередь, вызвало весьма позитивный отклик в американском бизнес-сообществе.

Туркменская сторона подтвердила заинтересованность в расширении экономического партнерства с американским бизнесом. Американские компании положительно оценили регулярный диалог и предложения по новым направлениям сотрудничества.