Туркменистан и Саудовская Аравия расширят сотрудничество в гуманитарной сфере

Посол Туркменистана в Саудовской Аравии Оразмухаммет Чарыев встретился с руководителем Центра исследований и межкоммуникационных знаний в Эр-Рияде профессором доктором Яхьей бен Махмудом Джунаидом, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее укрепление связей между странами, особенно в области науки, образования и культуры. Была подчеркнута важная роль сотрудничества с Центром исследований и межкоммуникационных знаний в развитии этих отношений.

Кроме того, профессору Джунаиду была представлена первая книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины».

Также было отмечено, что 2024 год в Туркменистане объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». В связи с этим запланирован ряд мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя.