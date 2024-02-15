Региональные партнеры обсудили роль морского порта Туркменбаши как транзитного хаба

Сегодня в онлайн формате состоялся круглый стол на тему: «Роль международного морского порта Туркменбаши как транзитного хаба для Центрально-азиатского экспорта».

Как сообщается на сайте агентства «Туркменские морские и речные пути», в обсуждении приняли участие экспортеры, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, логистические компании стран Центральной Азии, ключевые транспортно-логистические агентства Туркменистана, министерство транспорта Таджикистана, Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА, министерство транспорта Узбекистана, а также отраслевые региональные ассоциации.

Цель мероприятия – повышение осведомленности о сервисах, оказываемых Международным морским портом Туркменбаши, ознакомление участников с альтернативными маршрутами грузоперевозок.

В ходе круглого стола обсуждались практические вопросы по транспортировке грузов, включая перевозки через Международный морской порт Туркменбаши, график и ставки перевозок, экспедиторские услуги, логистические услуги, оформление документов, вопросы транзитных процедур.

Организаторами встречи выступили Ассоциация «Туркмен Логистика» и CILT Central Asia при поддержке программы USAID по торговле в Центральной Азии, отмечает источник.