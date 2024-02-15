МИЦ Туркменистана представил телепрограмму, посвященную алабаям

Международный информационный центр Туркменистана выпустил телепрограмму о туркменских алабаях – породе собак, которая считается национальным достоянием, сообщает электронное издание «Большая Азия».

Алабаи являются неотъемлемой частью культуры Туркменистана, символизируя гармонию, красоту и духовные ценности народа.

Сегодня алабаи тесно переплетены с повседневной жизнью туркмен. Национальный лидер Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу о роли этой древней породы в истории и культуре страны.

В Ашхабаде есть музей алабаев, а также проводится ежегодный Праздник туркменского алабая. Именно в Туркменистане была основана международная ассоциация специалистов по этой уникальной породе, отмечает источник.