Лягушка-крошка из Бразилии претендует на звание самого маленького позвоночного

В научном журнале Zoologica Scripta появилась статья о крошечной лягушке из Бразилии, которая может стать обладателем титула самого миниатюрного позвоночного на нашей планете. Об этом сообщает Mail.ru.

Вид Brachycephalus pulex, известный как блошиная лягушка, был впервые описан зоологами в 2011 году. Вскоре после этого Мирко Соле из Государственного университета Санта-Крус в Бразилии задался вопросом, не является ли этот вид самой маленькой из всех известных амфибий.

В ходе новой экспедиции Соле и его коллеги провели измерения 46 лягушек, определив их пол, зрелость и наличие голосовых щелей в горле (присутствующих только у самцов).

Результаты оказались ошеломляющими: средняя длина взрослых самцов составляет чуть более 7 миллиметров, что немного меньше самок. Это делает их еще миниатюрнее, чем самцы Paedophryne amauensis из Папуа-Новой Гвинеи, которые до сих пор считались как самыми маленькими амфибиями, так и самыми крошечными позвоночными на Земле.

Из-за таких крошечных размеров у этих амфибий развиваются странные анатомические особенности, такие как отсутствие пальцев на ногах или недоразвитые уши, из-за которых самки не могут слышать «пение» своих ухажеров. Забавно, что некоторые виды с трудом прыгают – действие, которое мы обычно ассоциируем с лягушками, – из-за крошечных органов равновесия.