Курс биткоина превысил $51 тыс. впервые с 2021 года
Сегодня биткоин (BTC) достиг нового максимума 2024 года, прорвав отметку $51 тыс. на бирже Binance. Это знаменательное событие, так как последний раз BTC торговался на таком уровне в конце 2021 года, до начала коррекции криптовалютного рынка, сообщает РБК.
Рост курса биткоина привел к тому, что его капитализация впервые с декабря 2021 года превысила $1 трлн. Это говорит о возросшем интересе инвесторов к первой криптовалюте.
Резкий скачок цены спровоцировал каскад ликвидаций коротких позиций трейдеров на крупных криптобиржах. По данным Coinglass, за один час общая сумма принудительно закрытых «шортов» по биткоину составила более $33 млн.
Следом за биткоином подросла и вторая по капитализации криптовалюта – Ethereum (ETH). Ее курс достиг $2700, обновив максимум 2024 года.
Причины роста:
- Снижение инфляции в США: Недавние данные показали, что инфляция в США замедлилась, что может привести к смягчению денежно-кредитной политики ФРС. Это, в свою очередь, может сделать биткоин более привлекательным для инвесторов, ищущих альтернативные активы.
- Увеличение институционального интереса: К биткоину проявляют все больший интерес крупные институциональные инвесторы, такие как компании и хедж-фонды. Это приводит к росту спроса на BTC и, следовательно, к его подорожанию.
- Развитие инфраструктуры: Криптовалютная инфраструктура постоянно развивается, что делает биткоин более доступным для широкого круга пользователей.