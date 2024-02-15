Курс биткоина превысил $51 тыс. впервые с 2021 года

Сегодня биткоин (BTC) достиг нового максимума 2024 года, прорвав отметку $51 тыс. на бирже Binance. Это знаменательное событие, так как последний раз BTC торговался на таком уровне в конце 2021 года, до начала коррекции криптовалютного рынка, сообщает РБК.

Рост курса биткоина привел к тому, что его капитализация впервые с декабря 2021 года превысила $1 трлн. Это говорит о возросшем интересе инвесторов к первой криптовалюте.

Резкий скачок цены спровоцировал каскад ликвидаций коротких позиций трейдеров на крупных криптобиржах. По данным Coinglass, за один час общая сумма принудительно закрытых «шортов» по биткоину составила более $33 млн.

Следом за биткоином подросла и вторая по капитализации криптовалюта – Ethereum (ETH). Ее курс достиг $2700, обновив максимум 2024 года.

Причины роста: