Ильхам Алиев вступил в должность президента Азербайджана

14 февраля в Милли Меджлисе (парламенте) состоялась церемония вступления в должность Ильхама Алиева, который одержал победу на досрочных выборах президента Азербайджана 7 февраля 2024 года. Об этом сообщает сайт лидера страны.

Алиев положил руку на Конституцию Азербайджанской Республики и дал присягу:

«При осуществлении полномочий Президента Азербайджанской Республики клянусь, что буду следовать Конституции Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!», — заявил он.

Алиев также коснулся рукой «Корана»:

«Клянусь, что буду верен национальным нравственным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков».

Как известно, Алиев на выборах 7 февраля получил 92,12% голосов.