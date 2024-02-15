Женщины-предприниматели Туркменистана приглашаются к участию в программе AWE

Посольство США в Ашхабаде сообщает, что открыт приём заявок на участие в программе «Академия женщин-предпринимателей» (AWE).

Это бесплатная трехмесячная программа, которая проводится в Ашхабаде, Дашогузе, Мары и Туркменабате в партнерстве с Союзом экономистов Туркменистана.

Целью AWE является предоставление женщинам Туркменистана возможность развивать свои деловые навыки в качестве предпринимателей.

Участницы пройдут учебную программу по бизнесу, подготовят бизнес-план, который они представят на заключительном мероприятии в Ашхабаде.

В программе могут участвовать женщины-предприниматели старше 25 лет с хорошим пониманием английского языка.

Подать заявку необходимо до 22 февраля по ссылке.