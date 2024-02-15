Женщины-предприниматели Туркменистана приглашаются к участию в программе AWE
Посольство США в Ашхабаде сообщает, что открыт приём заявок на участие в программе «Академия женщин-предпринимателей» (AWE).
Это бесплатная трехмесячная программа, которая проводится в Ашхабаде, Дашогузе, Мары и Туркменабате в партнерстве с Союзом экономистов Туркменистана.
Целью AWE является предоставление женщинам Туркменистана возможность развивать свои деловые навыки в качестве предпринимателей.
Участницы пройдут учебную программу по бизнесу, подготовят бизнес-план, который они представят на заключительном мероприятии в Ашхабаде.
В программе могут участвовать женщины-предприниматели старше 25 лет с хорошим пониманием английского языка.
Подать заявку необходимо до 22 февраля по ссылке.
- Контактный е-майл: awetm2024@gmail.com