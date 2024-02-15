«Аркадаг» сыграет товарищеский матч с «Зенитом»

Футбольный клуб «Аркадаг», представляющий одноимённый город государственного значения, сыграет товарищеский матч с петербургским «Зенитом» в рамках учебно-тренировочных сборов в ОАЭ.

Встреча пройдет 21 февраля. Время начала и место проведения матча будут известны позднее, сообщила пресс‑служба ФК «Аркадаг».

«Зенит» – один из наиболее титулованных российских клубов, чемпион СССР, девятикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 36 очков в 18 матчах.

Предстоящая встреча станет частью подготовки «Аркадага» к старту чемпионата Туркменистана 2024, который начнётся 4 марта. Помимо матча с «Зенитом», туркменский клуб проведёт ещё несколько контрольных игр в Абу-Даби, в том числе 18 февраля с нижегородским «Пари НН».

Напомним, «Аркадаг» был основан в апреле 2023 года, став чемпионом и обладателем Кубка Туркменистана уже в дебютном сезоне. В новом сезоне команда намерена защитить чемпионский титул.