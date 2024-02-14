52 шахматистки Первой лиги Туркменистана вступили в борьбу за выход в финальный раунд

В северном регионе Туркменистана стартовала Первая лига чемпионата по шахматам среди женщин. В Турнире принимают участие 52 шахматистки со всей страны. После двух туров без поражений идут 13 участниц, сообщила пресс-служба Шахматной Федерации.

Среди фавориток – бронзовый призер чемпионата мира по рапиду среди девушек до 16 лет Лейла Шохрадова, серебряный призер чемпионата Азии среди школьников Гульмира Сейилханова и Дженнет Дурдыева, занявшая 6-8 места в прошлогодней Высшей лиге.

По итогам турнира, который завершится 17 февраля, четверо победительниц получат путевку в финальный этап – Высшую лигу чемпионата Туркменистана. Там они встретятся с четверкой лучших шахматисток прошлогоднего сезона Высшей лиги. Решающие поединки пройдут в Ашхабаде с 3 по 17 марта.

Турнир такого уровня впервые проводится в Дашогузе. Он проходит в классическом режиме контроля времени и позволит определить сильнейших шахматисток для участия в финальной части чемпионата страны.