Ягшимурадов готовится к следующему бою в США вместе с мировыми звездами ММА

Туркменский боец смешанных единоборств Довлетджан Ягшимурадов рассказал о подготовке к предстоящему поединку.

Сейчас спортсмен усиленно тренируется в знаменитом зале American Top Team в США вместе с лучшими тренерами и спарринг-партнерами, чтобы поднять свой профессиональный уровень перед боем.

– Пока готовимся на апрель, скоро будут точные новости, – отметил спортсмен в беседе с корреспондентом Turkmenportal.

Ягшимурадов также поделился совместной фотографией с чемпионом Bellator в среднем весе (13-0) американцем Джонни Эблином и тренером по боксу Дайя Дэвисом, одним из учеников которого является бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье.

Напомним, в октябре 2023 года Ягшимурадов одержал победу над польским бойцом Мацеем Розански на турнире Bellator 300 в Калифорнии. Бой длился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу туркменского спортсмена. Эта победа стала для него уже третьей подряд в Bellator и позволила подняться на пятую строчку рейтинга промоушена в полутяжёлом весе.

Помимо профессиональной деятельности в ММА, Ягшимурадов периодически снимается в кино. Зрители могут узнать его по роли Балабана Альпа в турецком сериале «Основание: Осман». А в октябре прошлого года боец принял участие в кинофестивале «Рассвет Аркадага» в Туркменистане вместе с турецкими звездами.