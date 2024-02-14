Туркменистан и Иран расширяют сотрудничество в сфере морского транспорта

Представители Туркменистана приняли участие в форуме «Иранская морская экономика» в Тегеране. Агентство «Туркмендениздеряёллары» было приглашено на мероприятие иранской стороной для обсуждения вопросов развития международной торговли и транспортных связей в регионе, сообщает официальный сайт агентства.

В ходе форума были выделены перспективные маршруты грузоперевозок с задействованием транспортного потенциала Туркменистана и Ирана. Туркменская сторона представила возможности национального торгового флота и верфей по строительству судов.

Также состоялись отдельные переговоры с главным советником иранской компании «Бехине Тарабар Ажур» о налаживании контейнерных перевозок по Каспию и грузоперевозок по маршруту Амирабад-Баку. Было выражено обоюдное желание расширять сотрудничество.

14 февраля туркменская делегация посетит порт Амирабад для продолжения переговоров.