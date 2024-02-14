Наблюдатели из Туркменистана приняли участие в выборах Президента Азербайджана

Представители Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане наблюдали за ходом внеочередных выборов Президента Азербайджана в составе миссии международных наблюдателей от СНГ, сообщает сайт туркменского ЦИК.

Делегация Туркменистана оценивала соблюдение демократических процедур и наблюдала за голосованием на участках в день выборов – 7 февраля. Также состоялись встречи руководителей центральных избирательных комиссий обеих стран.

На 6537 избирательных участках, в том числе 49 за рубежом, за ходом голосования следили 790 международных наблюдателей и 109 зарубежных журналистов. На 1000 участках были установлены видеокамеры.

В голосовании приняли участие 76,73% из 6,5 миллионов зарегистрированных избирателей Азербайджана. По итогам выборов Ильхам Алиев с результатом 92,12% голосов был переизбран на пост Президента Азербайджана.