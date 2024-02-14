Молодежь Ашхабада приглашается к участию в Farmcraft 2024
Молодежь в возрасте от 10 до 18 лет хорошо владеющая английским языком и интересующаяся технологиями, приглашается до 22 февраля подать заявку на участие в глобальном киберспортивном соревновании Farmcraft 2024.
Опыт работы в Minecraft приветствуется.
Продолжительность программы с 5 марта по 25 апреля. Программа будет проводиться в Американском центре в Ашхабаде. Наставник — Прескотт Джонсон. Участники могут выбрать утренние или дневные занятия.
Заявку можно подать по ссылке.
Контакты:
- телефон: (+99312) 47 35 06 (добавить 1);
- почта: AmericanCenterAshgabat@state.gov