Молодежь Ашхабада приглашается к участию в Farmcraft 2024

Молодежь в возрасте от 10 до 18 лет хорошо владеющая английским языком и интересующаяся технологиями, приглашается до 22 февраля подать заявку на участие в глобальном киберспортивном соревновании Farmcraft 2024.

Опыт работы в Minecraft приветствуется.

Продолжительность программы с 5 марта по 25 апреля. Программа будет проводиться в Американском центре в Ашхабаде. Наставник — Прескотт Джонсон. Участники могут выбрать утренние или дневные занятия.

Заявку можно подать по ссылке.

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