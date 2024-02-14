Казахстан заинтересован продолжить сотрудничество с Туркменистаном по сохранению краснокнижных животных

В Самарканде вчера состоялось открытие 14-го заседания сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14).

В своем приветственном слове участникам заседания министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что республика выражает интерес в продолжении сотрудничества с Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном в области экологии, сообщает Агентство «Туркменские морские и речные пути» со ссылкой на kazinform.

Сотрудничество, главным образом, касается сохранения краснокнижных видов животных, в том числе сайгака, снежного барса и других.

Встреча сторон продлится до 17 февраля. В ней участвует 1,7 тыс. делегатов от стран-участниц конвенции, известной как Боннская, а также представители международных организаций, отмечает источник.