Казахстан заинтересован продолжить сотрудничество с Туркменистаном по сохранению краснокнижных животных
В Самарканде вчера состоялось открытие 14-го заседания сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14).
В своем приветственном слове участникам заседания министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что республика выражает интерес в продолжении сотрудничества с Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном в области экологии, сообщает Агентство «Туркменские морские и речные пути» со ссылкой на kazinform.
Сотрудничество, главным образом, касается сохранения краснокнижных видов животных, в том числе сайгака, снежного барса и других.
Встреча сторон продлится до 17 февраля. В ней участвует 1,7 тыс. делегатов от стран-участниц конвенции, известной как Боннская, а также представители международных организаций, отмечает источник.