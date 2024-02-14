ИМО МИД Туркменистана издал сборник научных статей о Махтумкули Фраги

Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана подготовил к изданию сборник научных статей, посвященных творчеству выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Сборник объемом 240 страниц получил название «Доктрина мира общечеловеческого значения Махтумкули Фраги и ключевые вопросы современности».

Публикация приурочена к празднованию 300-летнего юбилея со дня рождения классика. Она стала итогом Международной научно-практической конференции «Принципы миролюбия и духовно-нравственные ценности в творчестве Махтумкули Фраги», которая состоялась 18 декабря 2023 года в ИМО МИД.

Сборник состоит из трех частей и посвящен различным аспектам жизни и творчества Махтумкули Фраги. В первой части анализируются политико-социальные и геополитические аспекты его творчества. Во второй части рассматриваются этические и философские вопросы в произведениях поэта. Третья часть посвящена значению литературного наследия Махтумкули Фраги.

В подготовке сборника научных статей приняли участие ведущие ученые и эксперты из Туркменистана и других стран. Публикация призвана способствовать более глубокому изучению творчества выдающегося туркменского поэта и мыслителя.