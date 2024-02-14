Известный комик Роуэн Аткинсон оказался под огнем критики со стороны экоактивистов

Исполнителя роли Мистера Бина, актера Роуэна Аткинсона обвиняют в замедлении темпов продаж электромобилей в Великобритании. Об этом сообщает motor.ru со ссылкой на The Telegraph.

В 2023 году Аткинсон опубликовал колонку в The Guardian, где высказал сомнения в экологичности электрокаров. Он предположил, что с точки зрения экологии, автомобили с традиционными моторами могут быть более экологичными, чем электромобили. Аткинсон также выразил надежду на будущее машин на водороде и синтетическом топливе.

Экоактивисты из компании Green Alliance не согласны с мнением Аткинсона. Они считают, что его слова вводят людей в заблуждение и побуждают их отказываться от покупки электромобилей. Компания обвиняет Аткинсона в замедлении продаж электротранспорта в Великобритании.