В Туркменистане наградили победителей олимпиады по информатике среди школьников

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова при содействии Министерства образования Туркменистана провел и подвел итоги олимпиады по информатике среди старшеклассников страны, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В торжественной церемонии награждения, состоявшейся в стенах аграрного вуза, приняли участие более 30 победителей интеллектуального состязания.

Олимпиада стала частью реализации государственных программ по развитию цифрового образования и совершенствованию преподавания точных наук в школах. Конкурс проходил в три этапа – сначала в регионах, затем в масштабах всей страны. Финальное испытание собрало около 100 лучших знатоков информатики из числа учеников 10-11 классов.

Помимо медалей и дипломов ректората, победители олимпиады получили ценные подарки. Такие интеллектуальные состязания стали традиционным элементом профориентационной работы школ и вузов. Они способствуют приумножению знаний учащихся, повышению интереса к исследовательской деятельности и формированию профессиональных навыков.

В рамках мероприятия для школьников была организована экскурсия по инновационному городу Аркадаг. Под руководством преподавателей университета они смогли оценить уникальную архитектуру «умного» города, гармонично сочетающую традиции и современные технологии.