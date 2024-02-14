«Аркадаг» проведет товарищеский матч с клубом РПЛ на сборах в ОАЭ

Чемпион Высшей лиги-2023 Туркменистана «Аркадаг» сыграет с российским футбольным клубом «Пари НН» в рамках товарищеского матча на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ, сообщила пресс-служба нижегородцев.

Игра с представителем Российской Премьер-лиги состоится 18 февраля. Время начала и место проведения матча будут известны позднее.

«Пари Нижний Новгород» с 2021 года выступает в РПЛ и Кубке России. Основан 1 июня 2015 года. До 10 июня 2022 года носил название «Нижний Новгород», ранее – «Олимпиец» и «Волга-Олимпиец». Наивысшим достижением клуба можно назвать 1/8 финала Кубка России, а также бронзу ФНЛ-2020/21. Высшее место в чемпионатах России – 11-е.

Напомним, подопечные Владимира Байрамова ведут подготовку к стартующему 4 марта чемпионату Туркменистана-2024. В новом сезоне «Аркадаг» готовится отстоять чемпионский титул.

На первых зимних сборах в Турции «Аркадаг» провел три контрольные встречи – с северомакедонским «Вардаром» (1:0), а также клубами УПЛ: «Шахтером» (1:4) и командой «Днепр-1» (0:1).