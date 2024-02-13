Юные художники Ашхабада готовятся принять участие в выставке по случаю Международного дня птиц

В эти дни в экспозиции отдела Природы и краеведения Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана очень оживленно. Гостями отдела стали учащиеся художественных школ города Ашхабада, которые ведут подготовку к выставке по случаю Международного дня птиц. Этот экологический праздник посвящен пропаганде охраны пернатых, решению проблем, связанных с исчезновением многих видов орнитофауны.

Как сообщается на сайте музея, в этом году 1 апреля здесь будет организована выставка рисунков учащихся художественных школ города Ашхабада под названием «Птицы – украшение природы».

Сейчас же ребята делают зарисовки с экспонатов. Художники музея дают им мастер-классы, а экскурсоводы проводят для них экскурсии.

В настоящее время в музее можно увидеть 120 видов птиц, встречающихся на территории Туркменистана. Всего же в стране по последним данным насчитывается 436 видов птиц.

Огромная диорама под названием «Водно-болотные птицы» содержит 30 видов пернатых. Это различные виды утиных, длинноногих цапель, султанок, колпиц, хищных птиц, питающихся рыбой и других.

Юным художникам предоставлен шанс выбрать понравившуюся им птицу в экспозиции музея, нарисовать в любой технике и представить свою работу на выставке.

Лучшие работы будут отмечены памятными призами от Общества охраны природы Туркменистана и Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.