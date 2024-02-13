Туркменские учебные заведения приглашаются в программу «Изучение Кореи за рубежом»

Посольство Кореи в Туркменистане сообщает о том, что Министерство образования Республики Корея и Академия корееведения планируют в 2024 году провести Основную университетскую программу по изучению Кореи за рубежом.

Заинтересованным учебным заведениям, связанным с корееведением, предлагается ознакомиться с документами по участию в программе и подать онлайн-заявку через Систему управления корейскими исследованиями (http://ksps-pms.aks.ac.kr) с 4 марта (10:00) по 11 марта (17:00).

Руководство по подаче заявки в программу доступно на официальном сайте Посольства Кореи в Ашхабаде.