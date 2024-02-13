Туркменистан и ОАЭ обсудили расширение сотрудничества

В рамках рабочего визита делегации Туркменистана в Объединенные Арабские Эмираты состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Вице-Президентом, Заместителем Премьер Министра, Председателем Президентского Суда ОАЭ Шейхом Мансуром бен Заед Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны обсудили расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Отмечено развитие отношений между странами и доверительный диалог на высшем уровне.

Стороны подчеркнули перспективу дальнейшего углубления сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ.

Также Мередов встретился с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем бин Мухаммедом Аль Мазруи. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере природного газа, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, транспортно-логистической кооперации.