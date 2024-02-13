Туркменистан и Иран активизируют сотрудничество в сфере транспорта и энергетики

Посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбахани заявил о планах дальнейшего укрепления экономических связей между странами. Об этом он сказал в ходе праздничного приема в посольстве Ирана, посвященного 45-летию Исламской революции, сообщает издание CentralAsia.news.

По словам дипломата, Туркменистан является одним из главных партнеров Ирана в регионе. Страны активно наращивают взаимную торговлю, развивают транзит по маршруту Север-Юг, укрепляют сотрудничество в энергетике и торговле. Товарооборот между государствами достиг порядка $470 млн.

В свою очередь, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил, что экономическое партнерство с Ираном развивается на комплексной основе. В настоящее время страны работают над рядом совместных проектов в рамках межправкомиссии.