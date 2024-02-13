Постпред Туркменистана и глава ПА ОБСЕ обсудили перспективы сотрудничества

Постоянный представитель Туркменистана при ОБСЕ Хемра Аманназаров провел в Вене переговоры с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумой. Целью встречи стало обсуждение возможностей укрепления связей между Меджлисом Туркменистана и ПА ОБСЕ, сообщает посольство Туркменистана в Австрии.

Туркменский дипломат проинформировал главу ПА ОБСЕ о масштабных реформах, проводимых в настоящее время в Туркменистане в различных секторах и демонстрирующих приверженность страны прогрессивному развитию.

В ходе переговоров стороны отметили важность совместных усилий для обеспечения региональной стабильности и сотрудничества. Обсуждались также текущая повестка ОБСЕ и инициированное Туркменистаном мероприятие ПА ОБСЕ в Ашхабаде, нацеленное на укрепление безопасности и диалога.