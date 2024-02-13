Посольство Кореи в Туркменистане объявило о старте стипендиальной программы на 2024 год

Посольство Кореи в Туркменистане сообщило о том, что Национальный институт международного образования (NIIED) набирает студентов в государственную стипендиальную программу на 2024 год.

Чтобы принять участие в программе необходимо подать заявку в Посольство, так называемый, «посольский трек».

Если же вы хотите подать документы через университетский трек, то необходимо подавать заявку в сам университет.

Период подачи документов с 13 февраля до 12 марта .

С условиями участия в программе можно ознакомиться на официальном сайте Посольства Республики Корея в Туркменистане.