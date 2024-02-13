Организатор матча «Интер Майами» в Гонконге вернет 50% за билеты из-за отсутствия Месси

Организатор товарищеского матча между сборной чемпионата Гонконга и клубом «Интер Майами» компания Tatler Asia вернет зрителям 50% стоимости билетов, приобретенных через официальные каналы. Об этом говорится в заявлении Tatler Asia, которое приводит ТАСС.

Товарищеский матч между сборной Гонконга и «Интер Майами» состоялся в Гонконге 4 февраля и завершился победой американского клуба со счетом 4:1. На матче присутствовало свыше 38 тыс. болельщиков. В составе сборной Гонконга выступил полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов.

– Мы приносим извинения всем, кто был разочарован футбольным матчем между гонконгской командой и «Интер Майами», – говорится в заявлении. Как отмечается, по условиям контракта «Интер Майами» обещал, что его ключевые игроки – Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес – должны будут играть в течение 45 минут, если не травмированы… Но что нас расстраивает, так это кажущееся отсутствие уважения к болельщикам. Когда мы узнали, что Месси не будет играть, обратились к владельцам и руководству «Интер Майами» с просьбой убедить его встать, пообщаться со зрителями и объяснить, почему он не смог сыграть. Он этого не сделал. Тот факт, что Месси и Суарес играли в Японии 7 февраля, ощущается как еще одна пощечина, – указывается в заявлении.

Организаторы подчеркнули, что вложили миллионы долларов и месяцы напряженной работы в организацию мероприятия мирового уровня в Гонконге.

– Мы вели консультации с правительством, чтобы урегулировать этот вопрос. Мы не уйдем от своей ответственности как организаторы, и поэтому Tatler Asia предложит всем, кто приобрел билеты через официальные каналы, вернуть 50%. Подробная информация о процессе возврата будет обнародована отдельным сообщением к середине марта, – говорится в документе.

Как ранее сообщила газета South China Morning Post, Комитет потребителей Гонконга получил свыше 1 тыс. жалоб от жителей города и туристов из-за ситуации с отсутствием Месси на поле в ходе товарищеского матча. Общая сумма претензий превысила 1 млн долларов.

В интервью Turkmenportal Мингазов рассказал, какие чувства испытал Месси из-за пропуска товарищеского матча в Гонконге.