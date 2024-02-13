Китайская компания предложила Туркменистану два проекта по развитию обоюдного туризма

Делегация китайской компании Hainan Weidu International Travel Co. Ltd с 9 по 12 февраля посетила Туркменистан, где встречалась с представителями ведущих отраслевых ведомств страны для развития партнерства в области туризма.

Как сообщает МИЦ, представители компании презентовали два перспективных проекта, разработанных в рамках инициативы «Один пояс — один путь», ориентированных на развитие туристических потоков между Китаем и Туркменистаном.

Представители китайской компании предложили организацию туров для туркменистанцев на остров Хайнань, а также посещение Туркменистана китайскими туристами.

Компания Hainan Weidu International Travel Co. Ltd является одним из ведущих туроператоров в Китае. Обладая обширным опытом и ресурсами для успешной реализации международных проектов, компания имеет партнерские связи в различных регионах мира.

Остров Хайнань — это одно из лучших мест для отдыха не только в Китае, но и в мире.