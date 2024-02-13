В Милане задержали авиарейс из-за слишком толстых подушек на сиденьях

Необычный инцидент произошел с рейсом British Airways из Милана в Лондон. Вылет был задержан из-за несоответствия размеров подушек сидений, сообщает Tengritravel.kz со ссылкой на Travel Pulse.

Ситуация, которая поначалу кажется шуткой, обернулась реальной задержкой рейса. В сети появились видео, где пассажиры активно помогают экипажу в решении проблемы.

В ходе внеплановой проверки итальянские авиационные власти обнаружили, что подушки сидений в некоторых рядах самолета были слишком толстыми. Это могло препятствовать эвакуации пассажиров в случае чрезвычайной ситуации.

Чтобы устранить проблему, рейс задержали более чем на час. Десятки «неправильных» подушек были заменены на более тонкие. Только после этого итальянские чиновники дали разрешение на вылет.

В одном из видео, опубликованных в TikTok, видно, как пассажиры, действуя сообща, отрывают подушки от своих кресел и ищут на них серийные номера, которые диктует экипаж.