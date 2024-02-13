Ассоциация «Туркмен Логистика» и порт Туркменбаши задействуют транзитный потенциал Туркменистана

Ассоциация «Туркмен Логистика» и Международный морской порт Туркменбаши подписали Меморандум о взаимопонимании и План совместных мероприятий на 2024 год для реализации транзитного потенциала порта, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В документах определены ключевые направления сотрудничества, которые позволят укрепить позиции туркменского порта в мировой транспортно-логистической системе. Стороны договорились информировать международных партнеров о возможностях порта, обмениваться опытом с транспортными компаниями для создания благоприятных условий грузоперевозок.

Также запланированы конференции и круглые столы с участием крупных логистических компаний из Центральной Азии, России, Китая и других стран для привлечения грузопотоков через порт Туркменбаши. 14 февраля состоится первое мероприятие – онлайн-дискуссия представителей отрасли о практических аспектах морских перевозок.

Объединение усилий государственного и частного сектора через Ассоциацию «Туркмен Логистика» и порт Туркменбаши открывает хорошие перспективы для развития транспортно-логистической отрасли Туркменистана и наращивания транзитных грузопотоков.