Туркменистан — ПРООН: сотрудничество в целях достижения ЦУР

Министерство финансов и экономики Туркменистана вместе с Программой развития ООН подписали новый двухлетний проект: «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза 3». Об этом сообщает новостной сайт Turkmenportal.

— Ожидается, что новый проект поспособствует устойчивому развитию путем укрепления потенциала минфина Туркменистана как государственного органа, ответственного за реализацию финансирования ЦУР, формулирование и реализацию единой экономической политики, стратегий и ключевых социально-экономических мер для достижения ЦУР в стране, — пишет источник.

Как информирует источник, ПРООН в рамках содействия по присоединению страны к ВТО окажет поддержку вместе с международными и национальными экспертами, охватывая вопросы услуг и инвестиций, доступа к банковским и финансовым рынкам, а также анализа налогового законодательства с учетом требований организации.

— Мы благодарим правительство Туркменистана за оказанное доверие и твердо верим, что продолжение этой совместной инициативы поможет нашим партнерам укрепить финансовую основу стратегий национального развития в рамках реализации ЦУР и ускорит достижение этих целей в стране — отметила Постпред ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян.

Проект был подписан после заседания правительства Туркменистана 2 февраля в ходе которого Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул успешную реализацию и хорошие результаты I и II фаз проекта «Платформа для реализации Целей устойчивого развития» и одобрил III фазу, которая будет реализована в 2024-2025 годах в тесном сотрудничестве с ПРООН в стране.

Отметим, что III фаза проекта будет следить за прогрессом в достижении ЦУР, изучении международной практики финансирования устойчивого развития и принятии мер по подготовке к вступлению в ВТО.