Туркменистан и Иран расширят сотрудничество в транспорте и энергетике

По случаю 45-й годовщины победы Исламской революции и Национального дня Исламской Республики Иран 9 февраля в посольстве Ирана в Туркменистане состоялось торжественное мероприятие. Об этом сообщает сетевое издание CentralAsia.news.

По информации источника, в начале торжества Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Ашхабаде Али Моджтаба Рузбахани отметил, что Туркменистан является одним основных экономических партнеров Ирана в развитии многосторонних отношений. Кроме того, их связывают глубокие корни исторических, культурных, географических и этнических позиций.

— В настоящее время две страны с общим объемом товарооборота около 470 млн долларов США стремятся различными мерами, такими как регулярный обмен делегациями, подписание документов, прокладывающих путь к двустороннему сотрудничеству, активизация транзитного сотрудничеству по маршруту «Север — Юг», развитие энергетического и торгового сотрудничества, выявить и реализовать потенциальные возможности сотрудничества, — констатировал дипломат.

В данном контексте глава дипмиссии подчеркнул, что вклад Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в развитие двусторонних отношений очень велик.

Затем министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил, что траектория развития отношений в этом направлении движется последовательно на комплексной основе. В настоящее время в соответствии с задачами, поставленными лидерами двух государств, ведется активная работа над проектами в рамках туркмено-иранской межправительственной комиссии.

— Энергетика, транспорт, торговля, сельское хозяйство и другие отрасли будут занимать важное место в наших отношениях в предстоящие годы. В ближайшем будущем мы планируем вместе с иранскими компаниями, реализовать в Туркменистане широкомасштабные проекты в областях транспорта и электроэнергетики, — подытожил глава МИД.