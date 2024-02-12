Сердар Бердымухамедов повысил закупочные цены на хлопок и пшеницу

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 9 февраля провел расширенное заседание правительства, где подписал Постановление о значительном повышении государственных закупочных цен на пшеницу и хлопок, начиная с урожая 2024 года. Об этом сообщает новостной сайт Turkmenportal.

— По сравнению с закупочными ценами, которые были установлены с 2019 года, цена за тонну пшеницы поднята в 2,5 раза с 800 до 2 000 манатов, — пишет источник.

Как информирует источник, цена средневолокнистого хлопка увеличилась более чем в 3 раза. В частности с 2019 года стоимость составляла от 1 365 до 1 500 манатов за тонну, а после подписания документа сумма будет варьироваться от 4 550 до 5 000 манатов за тонну.

Цены на тонковолокнистый хлопок также выросли с 1 820 — 2 000 до 6 100 — 6 700 манатов за тонну.

Отметим, что рост цен призван поспособствовать успешной реализации «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и увеличению производства пшеницы и хлопка в стране.