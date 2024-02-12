Рост цен на жилье и отказы в ВНЖ вызвали отток иностранцев из турецкой Антальи

Более 40 тыс. иностранцев, в том числе россиян и украинцев, покинули турецкую Анталью из-за высоких цен на жилье и отказов в продлении видов на жительство. Об этом сообщает ИА «ТАСС», со ссылкой на газету Sözcü.

По данным источника, численность иностранцев, постоянно проживающего в Анталье в 2020 году составляло 94 тыс. В 2022 году эта цифра выросла до 172 тыс. Причиной такого роста стали в значительной степени события на Украине.

— Из-за потока иностранцев в Анталью стоимость жилья и аренда резко выросла. При этом происходили инциденты, когда владельцы квартир выселяли прежних жильцов, чтобы сдать жилплощадь дороже. Хотя такие случаи в итоге часто становились предметом судебных разбирательств, поскольку у квартиросъемщиков по закону есть существенные права для защиты своих интересов, — комментирует издание.

Отметим, что власти курортного города, территориально ограничили районы, где иностранец может снять жилье. Это было сделано для того, чтобы частично сдержать рост цен. Однако эти меры не были достаточно эффективными. Стоимость аренды или покупки недвижимости резко возросла. По этой причине значительная часть иностранцев была вынуждена переехать, в том числе в ОАЭ или Сербию.

Второй проблемой для иностранцев стало введение жесткого контроля над процедурой выдачи временных ВНЖ. Миграция стала чаще отказывать иностранцам в выдаче ВНЖ, если у них не было всех без исключения оснований для этого. Ранее на некоторые нюансы могли закрывать глаза и выдавать туристические ВНЖ на полгода-год.

Из-за отъезда людей из города цены на недвижимость и аренду в Анталье стали постепенно снижаться. В некоторых районах они упали на 15-25%.