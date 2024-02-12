Принц Гарри получил $180 тыс. в качестве компенсации от издательства MGN

Британский принц Гарри за «значительную сумму» достиг соглашения с корпорацией Mirror Group Newspapers (MGN) по делу о прослушке его телефонов. Об этом сообщает ИА «ТАСС» со ссылкой на газету The Times.

В декабре 2023 года судья Тимоти Фанкурт Высокого суда Лондона, частично удовлетворил иск принца Гарри, придя к заключению, что 15 из 33 статьей, которые тот перечислял в своем иске, были подготовлены на основании прослушки его телефонов. Указанные статьи были опубликованы с 1996 по 2009 годы. Судья постановил издательство выплатить принцу Гарри, который также носит титул герцога Сассекского, £140 660 (180 тыс. долларов США) в качестве компенсации. Тогда же сын монарха, который занимает пятое место в очереди престолонаследия, пообещал продолжить тяжбу.

Как сообщил адвокат, принц Гарри согласился снять свои дальнейшие претензии в обмен на «значительную дополнительную сумму», которую ему выплатит издатель. MGN также согласился покрыть начальные 400 тыс. фунтов судебных издержек.

Отметим, что в январе 2020 года герцог Сассекский и его жена приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. После этого супруги переехали в США, купили дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.