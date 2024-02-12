Президент Туркменистана провел реорганизацию минсельхоза

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 9 февраля провел расширенное заседание правительства, на котором подписал Указ о реорганизации министерства сельского хозяйства страны для дальнейшего совершенствования управления агропромышленным комплексом и повышения его эффективности. Об этом сообщает новостной сайт Turkmenportal.

Как написано в документе, на основе минсельхоза будут созданы новые отраслевые структуры. В частности появятся такие ведомства как Государственное объединение Türkmengallaönümleri, Государственное объединение пищевой промышленности, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности, Государственный концерн Türkmenpagta и Государственное объединение Türkmenobahyzmat.

— Учрежденные госведомства заменят минсельхоз по соответствующим отраслевым направлениям и будут отвечать за повышение урожайности сельхозкультур, развитие животноводства и птицеводства, создание современных агропредприятий и внедрение инновационных технологий в агропромышленный комплекс государства, — пишет источник.

Отметим, что реорганизация министерства проведена для повышения урожайности сельхозкультур, развития животноводства и птицеводства, создания современных предприятий, выпускающих высококачественную сельскохозяйственную продукцию и внедрения в производство передовых технологий.