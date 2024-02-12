Президент Казахстана поздравил председателя КНР с китайским Новым годом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в которой поздравил его и народ Поднебесной с Новым годом по лунному календарю. Об этом сообщает «МИР24».

— Убежден, что год Дракона, совпавший с 75-летием со дня образования КНР, ознаменуется новыми достижениями на пути дальнейшего процветания государства, — сказано в телеграмме.

Казахстанский президент выразил уверенность, что в рамках «золотого 30-летия» сотрудничества между странами удастся достичь самых высоких целей.

-Я придаю особое значение выведению нашего конструктивного партнерства на новый уровень во имя светлого будущего наших народов, — сказал Токаев.

Глава республики также пожелал Си Цзиньпину успехов в его деятельности, а народу Поднебесной — благополучия и процветания.

Отметим, что накануне президент РФ В.Путин по телефону поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом.