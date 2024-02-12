В Туркменистане организуют голосование на выборах Президента России

Посольство Российской Федерации в Ашхабаде согласовало с правительством Туркменистана открытие пяти избирательных участков в крупнейших городах страны в рамках выборов Президента РФ. Об этом сообщает новостной сайт Turkmenportal.

Как информирует источник, участки для голосования откроются в Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабаде, Мары и Дашогузе.

— Это позволит максимально охватить граждан России, проживающих в Туркменистане и имеющих право голоса. Будут учтены также маломобильные и пожилые избиратели — для них организуют выездное голосование на дому, — пишет источник.

Отметим, что выборы главы России продлятся 3 дня, с 15 по 17 марта текущего года. В настоящее время допущено 4 кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Напомним, что предыдущие выборы прошли в марте 2018 года, на котором одержал победу Владимир Путин. Всего было допущено 8 кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.