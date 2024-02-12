В Душанбе планируют построить легкое метро

Руководитель Министерства транспорта Таджикистана Азим Иброхим в ходе пресс-конференции 8 февраля рассказал, что в республике запланирована реализация совместного проекта с Южной Кореей по строительству легкого метро (линии которого в основном проходят по земле). Об этом сообщает «Спутник Таджикистан».

По словам министра, в настоящее время идут подготовительные работы, осуществление инициативы намечено на 2024-2026 годы.

— Исследование с учетом гидрогеологических и геологических аспектов покажет, в какой части города мы можем начать работу и в каком формате — легкое наземное или подземное метро, — отметил министр.

Отметим, что участок дороги от Южных ворот до Госцирка столицы оценен как пригодный для строительства наземного метро. Протяженность данного маршрута составляет более 10 км, а благодаря рельефу местности и другим факторам он подходит для возведения метро.

Добавим, что в марте 2022 года глава Минтранса республики А.Иброхим и председатель Национальной железнодорожной компании Республики Корея Ким Хан Ён подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проектирование метрополитена в Душанбе.