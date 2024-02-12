В Ашхабаде состоялась VI конференция судей Туркменистана

Во дворце «Адалат» 9 февраля прошла VI конференция судей Туркменистана. Об этом сообщает новостной сайт Turkmenportal.

— На мероприятии присутствовали представители Верховного и Арбитражного суда, судьи велаятских, городских и этрапских судов, — пишет источник.

В ходе конференции участники обсудили приоритетные задачи дальнейшего совершенствования деятельности судебных органов Туркменистана.

Как информирует источник, на мероприятии были рассмотрены предпринятые практические шаги с целью реализации задач, определённых в «Программе развития судебной системы Туркменистана на 2022–2028 годы», утверждённой 5 июля 2022 года Постановлением Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

— Представители судебных органов также проанализировали перспективные планы по реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией развития цифровой экономики на 2019–2025 годы, — отмечает издание.

Добавим, что в завершение конференции были приняты соответствующие решения.